ضبط كمية من الملابس الشرطية داخل مصنع في الجمالية

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ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، كمية من المستلزمات الشرطية داخل مصنع "بدون ترخيص" بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الجمالية، بإدارة أحد الأشخاص مصنع ملك والده "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من الملابس الشرطية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمصنع المشار إليه.

وعُثر بداخل المصنع على كمية كبيرة من المستلزمات الشرطية، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة،.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.