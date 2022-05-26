منظمة الويغور في المنفى بألمانيا تطالب بعقوبات على الصين

طالبت منظمة الويغور في منفاها بألمانيا بفرض عقوبات على الصين، بعد ورود تقارير جديدة حول تعرض أقلية الويغور المسلمة لاضطهاد وحشي في الصين.

وقال رئيس المؤتمر العالمي للويغور دولكون عيسى في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الخميس، إن " الحكومة الصينية غيرت نهجها في الخمسة أو الستة أعوام الماضية من الاندماج القسري والتمييز إلى الإبادة الجماعية".

وأضاف عيسى:" الإدانة والبيانات الجوفاء لا يمكنها أن توقف الإبادة الجماعية"، ووجه عيسى مطلبا مباشرا إلى الحكومة الألمانية بفرض إجراءات عقابية على الصين.

ويعقد نحو 200 ممثل للمؤتمر العالمي للويغور وداعمون سياسيون اجتماعا في ميونخ حتى بعد غد السبت.

وتعتمد المنظمة على تحقيقات محكمة الويغور المستقلة في العاصمة البريطانية لندن، التي ترأسها المحامي جيفري نيس وهو المدعي العام السابق في محاكمة الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفتيش.

واتهمت المحكمة الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي بارتكاب إبادة جماعية بحق شعب الويغور المسلم الذي يبلغ عدده عشرة ملايين شخص ويعيش في منطقة شينجيانج الصحراوية غرب الصين.

وتشير تقديرات إلى احتجاز مئات آلاف من الويغور وأتباع أقليات مسلمة أخرى في معسكرات في الصين.

وطالب عيسى الشركات الألمانية " بوقف أعمالها التجارية في الصين" وساق مثالا على هذه الشركات بفولكس فاجن وبوش واديداس، وقال إن ما يحدث في شينجيانج ليس " انتهاكات عادية لحقوق الإنسان".

وأضاف أنه على مدار سنوات عديدة " كان من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نقنع العالم بما يحدث في شينجيانج" ،مشيرا إلى أن الأدلة الآن واضحة " ولم يعد هناك عذر للحكومات والبلاد والمنظمات الدولية بأن تغض الطرف عن ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن ميونخ هي مقر المؤتمر العالمي للويغور وقال عيسى إن العاصمة البافارية (ميونخ) يعيش بها نحو 1500 شخص من مسلمي الويغور غالبهم فر من الصين.

يأتي اجتماع المؤتمر العالمي للويغور تزامنا مع زيارة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت للصين في رحلة تستغرق أسبوعا وهي أول زيارة يقوم بها مفوض أممي لحقوق الإنسان للصين منذ 17 عاما.

كما أشار المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا في كلمته في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري اليوم الخميس إلى تعامل الصين مع الأقليات في شينجيانج وعن قلق مسلمي الويغور.

وقال شولتس إن جمهورية الصين الشعبية أصبحت لاعبا عالميا مرة أخرى، لكنه رأى أنه لا يمكن أن ينبثق عن ذلك حق (للصين) في الهيمنة في آسيا وخارجها.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" وكذلك لا يمكننا أن نغض الطرف عندما تُنْتَهَك حقوق الإنسان كما نرى في شينجيانج تحديدا".