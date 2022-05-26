مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: أمريكا مستمرة فى نهب الموارد الطبيعية العائدة للشعب السوري

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، استمرار الظروف المعيشية اللاإنسانية للمواطنين السوريين المدنيين بالمخيمات، "بالأراضي المحتلة في سوريا"، إضافة إلى استمرار الدمار والغياب التام للقانون، مشيرًا إلى استمرار ما وصفه بـ"قوة الاحتلال الأمريكي" في نهب الموارد الطبيعية والزراعية العائدة للشعب السوري".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي قوله "أعبر عن تعازي للبعثة الأمريكية، وإلى الشعب الأمريكي بأكمله فيما يتعلق بالجريمة البشعة التي ارتكبت في تكساس، والتي راح ضحيتها أناس أبرياء، وخاصة الأطفال".