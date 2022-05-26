المفوضية الأوروبية تخصص 924 مليون يورو لتعزيز قدرات وأدوات الابتكار الدفاعي

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، برنامج العمل السنوي الثاني لصندوق الدفاع الأوروبي (EDF)، بتخصيص 924 مليون يورو لتعزيز قدرات وأدوات الابتكار الدفاعي للدول الأعضاء.

وذكرت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن، أنه "تم إطلاق تمويل جديد للاستثمار بشكل أفضل في القدرات الدفاعية الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج العمل لعام 2022 سلسلة من الأدوات الجديدة لتعزيز الابتكار الدفاعي، وكل ذلك تحت مظلة واحدة جديدة تسمى مخطط الابتكار الدفاعي للاتحاد الأوروبي (EUDIS)، والذي سيعمل في شراكة وثيقة وتحت رعاية صندوق الدفاع الأوروبي".

من جانبها، قالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية في شئون أوروبا الملائمة للعصر الرقمي، إن "الابتكار هو جوهر استجابتنا للتهديدات الحالية. واليوم، تطلق المفوضية تمويلًا جديدًا وتتخذ خطوة مهمة بأدوات جذابة جديدة لتحفيز الابتكار الدفاعي من خلال الاستفادة من الخبرة التي طورتها لعقود في الابتكار المدني، ومن خلال تعزيز التعاون من جميع أنحاء اتحادنا".

وقال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية: "اليوم، قررنا تعبئة ما يقرب من مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي هذا العام لتطوير مشاريع دفاعية مشتركة لا سيما في الفضاء والإنترنت والقدرات المتطورة المختلفة. وفي سياقنا الأمني ​​الجديد، ستساهم هذه الاستثمارات في سد فجوة الدفاع الأوروبية. كما أننا نطلق أيضًا خطة ابتكار دفاعية بقيمة 2 مليار يورو لجعل أوروبا مركزًا للابتكار الدفاعي".

وأضاف البيان أن "برنامج عمل 2022 EDF سيغطي حوالي 33 موضوعًا منظمًا على أساس ثماني دعوات لتقديم مقترحات - سيتم افتتاحها في أوائل يونيو المقبل لبدء عدد من المشاريع الرمزية الكبيرة. وهو يستهدف تقنيات وقدرات الدفاع ذات الصلة بما يتماشى مع أولويات قدرات الاتحاد الأوروبي المتفق عليها بشكل مشترك من قبل الدول الأعضاء والتي تم توضيحها بمزيد من التفصيل في البوصلة الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يضمن برنامج عمل EDF لعام 2022 أيضًا استمرارية التمويل لبعض المشاريع المهمة التي تم إطلاقها في إطار برنامج EDF المختلفة".

ومن خلال ميزانية هذا العام، سيتم التركيز على شئون الفضاء، حيث سيتم توفير التمويل لتطوير قدرات الإنذار المبكر بالصواريخ الفضائية وقدرات مراقبة الأرض متعددة الاستشعار المبتكرة من أجل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توقع التمويل للبحث عن نظام فضائي سريع الاستجابة قادر على وضع أقمار صناعية صغيرة في أنواع مختلفة من المدارات بسرعة بحسب البيان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 70 مليون يورو لجهود البحث والتطوير في كل فئة من الفئتين التاليتين؛ وهي الأمن الإلكتروني، وذلك من أجل تحسين القدرات الأوروبية من حيث الوعي بالظروف السيبرانية والأمن السيبراني والمرونة، وتطوير مجموعة أدوات الدفاع السيبراني وحرب المعلومات، إلى جانب مجال تفوق المعلومات الخاص بالمشاريع التي تسهم في تطوير نظام القيادة والتحكم الأوروبي ومركز قيادة العمليات الخاصة القابل للنشر.

وفي مجال البحث، ستركز جهود التمويل على قابلية التشغيل البيني وتبادل البيانات بين مراكز التحكم المدنية والعسكرية في سياق برنامج السماء الأوروبية الموحدة.