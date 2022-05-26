 أنتوني بلينكين يلقي خطابا طال انتظاره بشأن استراتيجية واشنطن تجاه الصين - بوابة الشروق
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أنتوني بلينكين يلقي خطابا طال انتظاره بشأن استراتيجية واشنطن تجاه الصين

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
(د ب أ)
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 2:17 م | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 2:17 م

بعد مرور أكثر من 16 شهرا على تولي الرئيس الامريكي جو بايدن منصبه، من المقرر أن يلقي وزير الخارجية أنتوني بلينكين، خطابا طال انتظاره يوضح فيه استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

إلا أنه من المرجح أن يشعر المحللون والمستثمرون وخبراء السوق الذين يبحثون عن توجيهات مفصلة، بخيبة أمل، حيث أنه من المتوقع أن يستغل وزير الخارجية الأمريكي كلمته اليوم الخميس المقررة في جامعة جورج واشنطن، لشرح السياسات الحالية بدلا من الكشف عن أي اتجاه جديد جريء.

ويتضمن نهج الولايات المتحدة استراتيجية للاستثمار عن طريق الديمقراطية والابتكار في الداخل، وتعزيز الحلفاء والشركاء، والتنافس مع الصين في القضايا العسكرية والاقتصادية، بحسب ما قاله مسؤولون في الإدارة تحدثوا مع الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

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