 99% من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس والاجتماع إلكترونيا - بوابة الشروق
الخميس 26 مايو 2022 3:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

99% من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس والاجتماع إلكترونيا

نيفين أشرف
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 3:33 م | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 3:33 م

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان "الكيمياء" (في الفترة الصباحية) 99.98%، حيث حضر اليوم الامتحان 395 ألفا و13طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألفا و289 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1276 طالبا/طالبة.

بينما بلغت نسبة أداء امتحان "علم النفس والاجتماع" (في الفترة الصباحية) 99.99%، حيث حضر اليوم الامتحان 189 ألفا و280 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألفا و337 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1057 طالبا/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك