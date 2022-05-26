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سفير الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه خطة مصر للتنمية المستدامة

عمر فارس
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 4:18 م | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 4:18 م

أكد سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، دعم الاتحاد الأوروبى لخطة أهداف التنمية المُستدامة التى تنفذها الدولة المصرية، ودعمها فى استضافة مؤتمر الأطراف 27، لما تمثله قضايا تغيرات المناخ من تأثيرات على البيئة والموارد الطبيعية.

كما أكد خلال فعاليات مؤتمر "آثار التغيرات المناخية على الاستدامة.. الطريق إلى cop 27"، والذي تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقديم الدعم للدول الإفريقية فى هذه القضية الهامة.

وأشار إلى تداعياتها على قضايا الغذاء والبيئة والأمن القومى، مؤكدًا تقديم الدعم للبحث العلمي في مجال قضايا تغيرات المناخ من خلال البرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبي.

وذكر أن تغيرات المناخ تأتي على رأس أولويات قضايا التعاون مع إفريقيا بالنسبة للاتحاد الأوروبى.

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