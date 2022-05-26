السويد تسجل 1341 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

سجلت السويد 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و507 آلاف و948 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و977.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 22 مليونا و402 ألف و458 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في السويد حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.