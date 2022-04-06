تظاهرة لعشرات اليمنيات للمطالبة بفك الحصار عن تعز



تظاهرت عشرات اليمنيات مساء اليوم الخميس، بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، للمطالبة بفك الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين.



ونظمت التظاهرة قرب المنفذ الشرقي لمدينة تعز، ورفعت فيها عدد من اللافتات التي كتب عليها عبارات منددة باستمرار حصار تعز من قبل الحوثيين.



وقال بيان صادر عن التظاهرة إن"الحصار والقنص والألغام التي زرعها الحوثيون تسببت باستشهاد مئات النساء والفتيات في تعز".



وطالب البيان" الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين، بهدف الإسراع بتنفيذ تعهداتهم برفع الحصار وفتح الطرق في تعز بشكل كامل ودون شروط مسبقة".



كما طالب البيان " مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتوقف عن ما أسماها" سياسة التنازلات"، واتخاذ موقف شجاع وتاريخي بوقف كل أشكال التشاور والمفاوضات مع الأمم المتحدة قبل رفع حصار تعز كاملا".



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الأربعاء ، عن بدء مشاورات في العاصمة الأردنية عمان، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حول فتح طرق مدينة تعز .



وفي بداية نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن سريان هدنة في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتمديد، ومن أبرز بنودها فتح جميع الطرق في تعز.