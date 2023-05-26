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غادر محمد الضاوي «كريستو» مهاجم المنتخب التونسي والنادي الأهلي، مباراة نسور قرطاج والعراق في مونديال الشباب تحت 20 عامًا، مصابا.

وتشير نتيجة المباراة بعد مرور 70 دقيقة إلى تقدم المنتخب التونسي بثنائية نظيفة أمام نظيره العراقي، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب سيوداد دي لا بلاتا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب.

وتعرض كريستو للإصابة عند الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ليقرر مدربه منتصر الوحيشي استبداله بزميله راكي عواني في الدقيقة 67.

يُذكر أن المنتخب التونسي خسر مباراته الأولى في مونديال الشباب أمام المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.