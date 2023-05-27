تحدث عماد النحاس المدير الفني لنادي طلائع الجيش، على هزيمة فريقه أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق الانتصار بهدفين دون رد أمام نظيره الطلائع، في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية مساء الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أبارك لنادي الأهلي على تحقيق الفوز اليوم، وقدمنا لهم هدية في الشوط الثاني بفضل الهدف الذي استقبلناه في الدقائق الأولى».

وأضاف: «حاولنا تدارك الموقف والعودة في النتيجة، ولكن خبرات لاعبي الأهلي كانت أعلى وأفضلية الهدف منحهم الثقة».

وتابع مدرب الطلائع: «السبب وراء العصبية الزائدة للاعبين اليوم، هو موقفنا الصعب في جدول ترتيب الدوري الممتاز».

وأتم: «اللائحة تنص على رش أرضية الملعب قبل بداية اللقاء، وفي ملعبنا لا يتم رش الأرضية بهذا الكم، عكس الأهلي المعتاد على ذلك، فماذا نفهم من هذا؟».