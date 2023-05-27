أطباء بلا حدود: قد نجبر على تعليق الأنشطة المنقذة للحياة في السودان

قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها تحاول توسع نطاق الأنشطة الطبية - التي تديرها في عشر ولايات في السودان - منذ اندلاع القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، إلا أن هذه الجهود تواجه عراقيل جراء أعمال العنف والاقتحامات المسلحة العدوانية وأعمال النهب أو الاحتلال المسلح للمباني، بالإضافة إلى التحديات الإدارية واللوجستية.

وأكد أحمد عبد الرحمن، مدير العمليات في مركز بروكسيل لإدارة العمليات، "الوضع اليوم مريع في البلاد، فمن دون إجراءات عاجلة، قد نجبر على تعليق الأنشطة المنقذة للحياة في السودان".

ولفت عبدالرحمن الي أن أطباء بلا حدود تدير مشاريع طبية في السودان في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلا والخرطوم والبحر الأحمر وشمال دارفور وغربها وجنوبها ووسطها والنيل الأزرق.

وأشار عبدالرحمن الخدمات التي نقدمها تشمل علاج جرحى الحرب في الخرطوم وشمال دارفور وتوفير الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي للاجئين والنازحين في ولايتي القضارف والجزيرة والتبرع بالإمدادات الطبية ولوازم أخرى إلى المرافق الصحية.

وأضاف عبد الرحمن، " في ود مدني وحدها، استقبلت عياداتنا المتنقلة أكثر من ألف مريض في بضعة أسابيع فقط، واضطر أطباء سودانيون كثر إلى الهرب، بينما تبذل الفرق الطبية المتخصصة ما فوق حدود قدرتها.

وقال: نحن في أمس الحاجة إلى استقدام موظفين جدد، ونحتاج إلى تأشيرات إضافية والقدرة على الاستمرار في إحضار الإمدادات الأساسية".

وتدعو أطباء بلا حدود جميع أطراف النزاع إلى ضمان القدرة على الوصول للعمليات الإنسانية، وأن يسمحوا لنا بمساعدة الشعب السوداني.