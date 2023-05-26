منتخب جامبيا يتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب

تأهل المنتخب الجامبي إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، مستفيدًا من تعادل منتخبي كوريا الجنوبية والهندراوس اليوم الجمعة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة منتخبي كوريا والهندراوس، والتي أقيمت على ملعب مالفيناس أرخنتيناس اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة مونديال الشباب.

وكان منتخب جامبيا قد فاز على نظيره الفرنسي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة ذاتها من البطولة.

وبتلك النتيجة، حجز منتخب جامبيا مقعده في الدور ثمن النهائي من مونديال الشباب بعد وصوله إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة السادسة.