بيان أمريكي سعودي: تحسن في احترام وقف إطلاق النار المؤقت في السودان

قالت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك إنهما لاحظتا تحسنا في احترام الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار قصير الأمد، وترتيبات إنسانية، في السودان أمس الخميس.

جاء ذلك في البيان الذي نشرته سفارة الولايات المتحدة في السودان على موقع تويتر اليوم الجمعة.

وقال البيان إنه رغم "استخدام ملحوظ لطائرات عسكرية وحوادث إطلاق نار معزولة في الخرطوم، فإن الوضع تحسن عن يوم 24 مايو عندما رصدت آلية مراقبة وقف إطلاق النار انتهاكات كبيرة للاتفاق .

وأضاف البيان: "هذه الاحداث تضمنت استخداما ملحوظا للمدفعية والطائرات الحربية والمسيرات وتقارير موثوقة عن شن هجمات جوية وقتال مستمر في المنطقة الصناعية في قلب الخرطوم واشتباكات في زالينجي ودارفور".

وتابع: "عقب الانتهاكات الخطيرة في الرابع والعشرين من مايو، تواصلت السعودية والولايات المتحدة مع الأطراف المعنية، وأكدتا أن تجدد القتال عرض المدنيين للخطر وعرقل إيصال المساعدات الإنسانية ومنع استعادة الخدمات الأساسية مما يقوض الأهداف المبدئية لوقف إطلاق النار".

ووفقا للبيان، "حذرت السعودية والولايات المتحدة من وقوع المزيد من الانتهاكات وناشدت الأطراف بتحسين الاحترام لوقف إطلاق النار في الـ25 من الشهر الجاري وهو قاموا به".

كانت السعودية والولايات المتحدة أعلنتا يوم الأحد الماضي توقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والذي بدأ سريانه يوم الاثنين الماضي.

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الطرفين منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.