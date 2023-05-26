صلاح يغيب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 10 سنوات

سيغيب محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول ومنتخبنا والوطني، عن المشاركة في النسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد احتلال الريدز المركز الخامس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وفقد فريق ليفربول فرصته في التأهل لمسابقة دوري الأبطال بشكل رسمي، بعدما اتسع الفارق بين نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع والريدز إلى 4 نقاط مع تبقي مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح في موسم 2012 - 2013 مع فريق بازل السويسري في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، ولكنه فشل في التأهل لدور المجموعات وانتقل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

ولم يغب صلاح عن المشاركة في مسابقة دوري الأبطال منذ 10 سنوات، حيث شارك مع كافة الأندية التي مثلها في القارة العجوز في البطولة الأوروبية.

يُذكر أن عقد صلاح مع ناديه الحالي ليفربول يمتد حتى صيف 2026، بعدما جدد اللاعب تعاقده مع الريدز في الصيف الماضي.