رئيسة الوزراء الإيطالية تنفي وجود مناخ تنافسي داخل الحكومة مع سالفيني

نفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، وجود تنافس داخل الحكومة مع شريكها في الحكم نائب رئيس الوزراء وزير البنى التحتية، ماتيو سالفيني.

وقالت ميلوني، في مداخلة الجمعة عبر دائرة الفيديو أمام مهرجان ترينتو للاقتصاد: "سنقدم أنفسنا في الانتخابات الأوروبية -المقررة العام القادم- بالحكم الجيد، لأن ذلك سيكون ميزة للجميع"، في قوى الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزبها اليميني (إخوة إيطاليا).

وأضافت: "أقول هذا بدون جدل: المناخ الذي نتنفسه في رئاسة الوزراء وبين أحزاب الأغلبية هو مناخ ممتاز وهذا التنافس الذي قرأت عنه في السرد الاعلامي والسياسي لا أراه".

وحسب وسائل إعلام، فإن سالفيني "أكثر ضجيجا" في اجتماعات الحكومة، حيث أعلن رفضه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لفرضية تعيين حاكم إميليا رومانيا المنتمي للحزب الديمقراطي المعارض مفوضا لإعادة الإعمار، بينما رأت ميلوني أنه من المبكر الحديث عن ذلك بينما "لا نزال نعمل على دفن ضحايا الفيضانات".