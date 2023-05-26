كلوب يرد على صلاح بعد فشل التأهل لدوري الأبطال

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تصريحات محمد صلاح، نجم الريدز، التي اعترف فيها بشعوره بالإحباط عقب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل والمشاركة في اليوروباليج.

قال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ساوثهامبتون الأخيرة في البريميرليج:" كلنا نفكر على هذا النحو، إنه ليس الموسم الذي أردناه في ليفربول، لو حققنا الفوز أمام أستون فيلا كنا سنجلس هنا متحمسين".

أضاف:" لكن على أي حال كان تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال محتملًا، إنه ليس الموسم الذي نتحدث عنه باستثناء ربما أجزاء منه".

تابع:" نعم.. لقد فشلنا، وحظينا بوقتنا، كان من الممكن أن تكون خيبة أمل كبيرة إذا وصلنا إلى المركز الرابع "إذا قلت هذا في نهاية موسم" لكن في موسم صعب كهذا حقًا، شعرت بلم الشمل، لقد خلقنا هذه الأجواء مع مشجعينا".

وكان محمد صلاح، قد قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أنا محطم تمامًا، لا يوجد أي عذر لهذا، كان لدينا كل ما يلزم للوصول إلى دوري أبطال أوروبا في العام المقبل ولكننا فشلنا".

أضاف:" نحن ليفربول والتأهل إلى المسابقة هو الحد الأدنى، أنا آسف ولكنها مبكرة جدًا لنشر منشور محفز أو تفاؤلي، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

وفشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما جاء في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج قبل انتهاء المسابقة بجولة واحدة برصيد 66 نقطة، خلف مانشستر سيتي، أرسنال، مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.