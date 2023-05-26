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تعرض منزل سفير الأردن بالخرطوم للاعتداء والتخريب

عمان/الخرطوم (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 6:47 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 6:47 م
أعلن الأردن اليوم الجمعة، عن تعرض منزل سفيره في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية "تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأعربت الوزارة عن "إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية".

وشددت الوزارة على "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا".

ومنذ منتصف أبريل الماضي،اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طالت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد.

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