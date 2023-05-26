 إسبانيا: اعتقال 30 شخصا على صلة بعصابة لتهريب المخدرات - بوابة الشروق
الجمعة 26 مايو 2023 11:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

إسبانيا: اعتقال 30 شخصا على صلة بعصابة لتهريب المخدرات

مدريد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:59 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:59 م

وجهت الشرطة الإسبانية، بالتعاون مع جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول"، مجددا ضربة لعصابة دولية كبيرة لتهريب المخدرات.

وأعلنت وكالة الحرس المدني، احدى أجهزة الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة أنه خلال العملية، تم إلقاء القبض على ثلاثين شخصا، ومصادرة حوالي طن من الكوكايين.

وخلال 23 عملية تفتيش في الجزيرة الخضراء والمنطقة المحيطة في بلدية الأندلس بجنوب البلاد، صودرت أسلحة عديدة ومجوهرات و172 ألف يورو نقدا (184 ألف دولار) و10 سيارات.

وتقوم العصابة بتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عبر ميناء الجزيرة الخضراء، الذي لا يبعد كثيرا عن جبل طارق.

وتحصل العصابة على مساعدة من جانب عمال الرصيف وشركات نقل البضائع. ويعد ميناء الجزيرة الخضراء الواقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا، على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب غرب ملقا، أحد أكبر الموانئ في أوروبا.

وخلال يوم أمس فقط، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية مصادرة ما إجماله 26ر1 طن من الكوكايين، حيث تم اكتشاف الكمية في حاويات بميناءي برشلونة وفالينسيا. وتردد أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص ومصادرة 80 ألف يورو نقدا خلال تلك العملية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك