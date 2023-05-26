سوريون يحولون الحافلات لمدارس متنقلة لنازحي الزلزال

يصطف الأطفال بأحد مخيمات جنديريس الحلبية في انتظار الحافلة المدرسية ولكن بوصول الحافلة، يتبين سريعا بأن الحافلة هي المدرسة نفسها؛ إذ يجلس المدرس بداخل الحافلة المزينة بستائر عليها رسومات مبهجة للأطفال.



وبمجرد اكتمال العدد يبدأ الأطفال الغناء بالإنجليزية في بداية حصة اللغة الإنجليزية، بينما في حافلة أخرى يحضر الطلاب حصة اللغة العربية في جو مبهج من البالونات الملونة.



ويقول رعد العبد مشرف من منظمة البرتقالي القائمة بالمبادرة في حديثه لفرانس برس، إن المبادرة تشمل أكثر من 3000 تلميذ في 27 مخيما للنازحين جراء زلزال فبراير الماضي الذي قتل 6000 شخص بالشمال السوري.



وتقول جواهر هلال إحدى طالبات المرحلة الابتدائية، إنها تحب الحافلات وحضور الحصص بها.



ويقول رمضان والد جواهر، إنه حتى المدارس التي سلمت من الزلزال تتواجد لمسافات بعيدة عن المخيم، وتعد الحافلات حلا مناسبا للأطفال.



وذكرت الأمم المتحدة بأن الزلزال دمر 450 مدرسة بالشمال السوري، بينما تقول اليونيسيف ببيان لها أن 1.9 مليون طفل سوري يعانون مشاكل بالتعليم نتيجة الزلزال، فيما يعاني 25 ألف معلم من مشاكل تعيقهم عن أداء المهنة عقب وقوع الزلزال.