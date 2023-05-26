واشنطن بوست: العلاقات بين الصين وروسيا ليست تحالفا مكتمل الأركان

وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية العلاقات بين الصين وروسيا بأنها ليست تحالفا مكتمل الأركان، وذلك رغم زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مؤخرا لبكين، في أرفع زيارة من نوعها منذ بداية الحرب في أوكرانيا العام الماضي.



وترأس ميشوستين وفدا يضم نخبة من رجال الأعمال الروس، قام بزيارة بكين وشنجهاي، واجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لتعزيز العلاقات بين البلدين في وقت تشتد فيه المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها.



وقال ميشوستين لنظيره الصيني، لي تشانج في بكين، يوم الأربعاء إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت لمستوى عال غير مسبوق"، مشيرا إلى المصالح المشتركة لكلا البلدين في الاستجابة "لنمط الضغط المثير من الغرب".



من جهته، أشار شي خلال اجتماعه مع ميشوستين إلى المشاريع الجيوسياسية المشتركة، بما في ذلك دمج أكبر للبلدين وجيرانهما في "سوق إقليمية أكبر".



وأفادت وكالة شينخوا الصينية بأن ميشوستين أكد استعداد روسيا للعمل مع الصين لتعزيز تعدد الأقطاب في العالم وتوطيد النظام الدولي القائم على القانون الدولي".



وجاءت زيارة ميشوستين إلى الصين قبل زيارة سيجريها لي هوي مبعوث بكين للشؤون الأوراسية، اليوم الجمعة، إلى موسكو؛ حيث سيلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومسئولين آخرين.



من جانبها، رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذه الموجة من الدبلوماسية تأتي في أعقاب قمة قادة مجموعة السبع في اليابان الأسبوع الماضي، حيث أصدرت الولايات المتحدة وبعض من حلفائها المقربين بيانا مطولا نددوا فيه بالصين و"أعمالها العدوانية" في بحر الصين الجنوبي وعلى مضيق تايوان، على حد تعبيرهم.



وبحسب الصحيفة الأمريكية، بدا أن مجموعة السبع وضعت كلا من موسكو وبكين في مرمى نيرانها، بينما عبرت عن الدعم الكامل لأوكرانيا إلى جانب حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة.



وقال بن بلاند، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في معهد تشاتام هاوس (مركز بحثي مقره لندن)، في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية، إن التصريحات خلال القمة "أبرزت عمق الانقسام الجيوسياسي بين الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة آخرى".



بدوره، قال ألكسندر كوروليف، المحاضر بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الصين مستعدة لمضاعفة علاقتها مع روسيا بعد قمة مجموعة السبع لأن الموضوع الرئيسي لتلك القمة لم يكن الحرب الروسية في أوكرانيا فحسب، بل أيضًا الصين وكيف يجب أن يتعامل الغرب معها.



ووفقا لواشنطن بوست، تكمن المفارقة هنا في أن الصين وروسيا ليستا حليفين قويين، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين ليست تحالفا مكتمل الأركان.



وتشير الصحيفة إلى أنه على مدار الحرب في أوكرانيا، أبقت الصين، إلى حد ما، روسيا بعيدة عنها، ولم ترسل أسلحة لدعم "آلة الحرب الروسية المنهكة بشدة"، على حد تعبيرها.



لكن "واشنطن بوست" اعتبرت أن هذه الحالة من "ضبط النفس" قد تتلاشى مع تصاعد التوترات مع الغرب، أو إذا أحرزت أوكرانيا تقدمًا كبيرًا في هجوم الربيع المضاد لاسترداد الأراضي التي خسرتها أمام روسيا.