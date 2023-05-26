وزارة الزراعة الأوكرانية: صدرنا أكثر من 44 مليون طن من الحبوب من يوليو 2022 وحتى الآن

أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية أنها صدرت 44.796 مليون طن من الحبوب والبقول خلال عام التسويق الحالي الذي بدأ من 1 يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة.



وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "أنه في عام (2023/2022)، صدرت أوكرانيا 15.341 مليون طن من القمح، و 2.625 مليون طن من الشعير، و17900 طن من الجاودار، و26.499 مليون طن من الذرة".



وأضافت: "ومن يوليو 2021 إلى 27 مايو 2022، صدرت أوكرانيا 46.784 مليون طن من الحبوب والبقول، بما في ذلك 18.559 مليون طن من القمح، و5.676 مليون طن من الشعير، و161.900 طن من الجاودار، و22.082 مليون طن من الذرة".



وخلال 26 يوما من هذا الشهر، صدرت أوكرانيا 2.91 مليون طن من الحبوب والبقول بالمقارنة بـ 915 ألف طن في 27 يومًا من شهر مايو من العام الماضي.



ووفقًا للمجلس الزراعي الأوكراني، بحلول نهاية الموسم الحالي، ستحصل أوكرانيا على 10 ملايين طن من الحبوب المرحلة من المواسم السابقة للتصدير.