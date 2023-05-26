كوريا الجنوبية: اعتقال شخص حاول فتح باب طائرة تابعة لشركة آسيانا أثناء هبوطها

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، اعتقال راكب حاول فتح باب طائرة أثناء الرحلة وقبل وقت قصير من هبوطها.



وأوضحت وزارة النقل -حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية- أن بعض الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة التابعة لخطوط "آسيانا" الجوية الكورية حاولوا منع الراكب من فتح الباب ولكنه انفتح بشكل جزئي في نهاية الأمر.



وأضافت الوزارة أن الشرطة تحتجز الراكب وتجري التحقيق في ارتكابه انتهاكا محتملا لقوانين سلامة الطيران. فيما لم تتضح بعد دوافعه.



وهبطت الطائرة، التي كانت متجهة من جزيرة "جيجو" الجنوبية إلى مدينة "دايجو" جنوب شرقي البلاد في رحلة تستغرق نحو ساعة في المعتاد وتحمل على متنها 194 شخصا، بسلام في مطار دايجو الدولي.



وعلى الرغم من أن الواقعة تسببت في حدوث حالة من الذعر بين بعض الركاب دون أن يصاب أي منهم بأذي، ولكن تم نقل بعضهم إلى المستشفى للخضوع للتقييم الطبي؛ وذلك حسبما أفادت شركة الطيران ومسؤولون حكوميون.



ولم يتم الكشف عن المدة التي ظل فيها باب الطائرة مفتوحا.