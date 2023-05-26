تقرير: نقل أسلحة نووية روسية إلى بيلاروس لا يشكل خطرا كبيرا

قال مراقبون من "المعهد الأمريكي لدراسة الحرب" أن نقل أسلحة نووية روسية إلى بيلاروس لا يعني أن هناك خطرا كبيرا يتعلق بالتصعيد في حرب الكرملين على أوكرانيا.

وبحسب تحليل المعهد، لا يزا ل استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا، أو أي مكان آخر، أمرا غير محتمل.

وتأتي تصريحات المعهد بعدما قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أمس الخميس، أن نقل الأسلحة المقرر إلى بلاده بدء بالفعل، عقب لقائه ببوتين.

ويشير محللون إلى أن مستوى الخطر لم يرتفع، حيث إن روسيا قادرة بالفعل على الوصول إلى أهداف محتملة بأسلحتها النووية.

ووفقا لموسكو، ستتمركز الأسلحة النووية التكتيكية وهي ذات مدى أقصر من الصواريخ النووية الاستراتيجية، على حدود بيلاروس مع بولندا.

وأضاف التحليل أن وجود هذه الأسلحة في بيلاروس يفيد بشكل رئيسي في توسيع البنية التحتية العسكرية الروسية وهياكل القيادة في الدولة المجاورة.