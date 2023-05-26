شولتس يرحب بمعاقبة نشطاء «الجيل الأخير» على الجرائم التي يرتكبوها

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، بمعاقبة مجموعة نشطاء المناخ "الجيل الأخير" على الجرائم التي يرتكبوها.

ولم يرد شولتس التعليق على مسألة تصنيف المجموعة قانونيا على أنها إجرامية، وقال في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "الأمر ليس من اختصاصي، لكن من اختصاص القضاء الذي يعمل بشكل مستقل".

وأضاف مستدركا: "لكن من الواضح أن الجرائم الجنائية تُرتكب هنا بشكل متكرر ولا يمكن لدولة القانون أن تتجاهل ذلك".

ودافع شولتس عن تصريحاته التي وصف فيها النشطاء الذين لفتوا الأنظار إليهم بعرقلة المرور وتلطيخ الأعمال الفنية بأنهم "مجانين تماما"، وقال: "أنا أتحدث بصراحة... من بين جميع الفعاليات الاحتجاجية على مدار العقود الماضية، من المحتمل أن تكون هذه الأقل تأثيرا، باستثناء أن الجميع منزعج منها، حتى أصحاب النوايا الحسنة".

وأضاف: "النشطاء الذين يلصقون أنفسهم على الطرق من أجل المناخ لا يسدون بذلك معروفا لقضية حماية المناخ".