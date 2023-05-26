 روسيا: نمتلك وثائق حول عمل المعهد البيطري بخاركوف على برنامج بيولوجي لـ البنتاجون - بوابة الشروق
الجمعة 26 مايو 2023 12:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

روسيا: نمتلك وثائق حول عمل المعهد البيطري بخاركوف على برنامج بيولوجي لـ البنتاجون

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 12:45 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 12:45 م

أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف، أن لدى بلاده وثائق، تمت مصادرتها في مختبرات بمقاطعة خيرسون.. مشيرا إلى أن هذه الوثائق تؤكد أن معهد خاركوف للطب البيطري كان يعمل على برنامج بيولوجي عسكري لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال كيريلوف -في إحاطة إعلامية اليوم الجمعة- "إن الوثائق، التي تم ضبطتها في هذه المختبرات، تؤكد ضلوع معهد خاركوف للطب البيطري بتنفيذ العمل في إطار المشاريع الأمريكية البيولوجية".

وأضاف: "أن الغرض من هذه المشاريع هو تقييم الظروف، التي يمكن في ظلها أن يصبح انتقال مسببات الأمراض المعدية ذات الأهمية الاقتصادية خارج نطاق السيطرة، والتسبب في أضرار اقتصادية وخلق مخاطر على الأمن الغذائي"، موضحا أن صاحب هذه المشاريع، هو وزارة الدفاع الأمريكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك