روسيا: نمتلك وثائق حول عمل المعهد البيطري بخاركوف على برنامج بيولوجي لـ البنتاجون

أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف، أن لدى بلاده وثائق، تمت مصادرتها في مختبرات بمقاطعة خيرسون.. مشيرا إلى أن هذه الوثائق تؤكد أن معهد خاركوف للطب البيطري كان يعمل على برنامج بيولوجي عسكري لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال كيريلوف -في إحاطة إعلامية اليوم الجمعة- "إن الوثائق، التي تم ضبطتها في هذه المختبرات، تؤكد ضلوع معهد خاركوف للطب البيطري بتنفيذ العمل في إطار المشاريع الأمريكية البيولوجية".

وأضاف: "أن الغرض من هذه المشاريع هو تقييم الظروف، التي يمكن في ظلها أن يصبح انتقال مسببات الأمراض المعدية ذات الأهمية الاقتصادية خارج نطاق السيطرة، والتسبب في أضرار اقتصادية وخلق مخاطر على الأمن الغذائي"، موضحا أن صاحب هذه المشاريع، هو وزارة الدفاع الأمريكية.