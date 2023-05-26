الهند: الأرصاد تتوقع رياحا موسمية عادية ونقص الأمطار في يونيو

قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية اليوم الجمعة، إنه باستثناء المنطقة الشمالية الغربية، فإن الهند ستشهد هطولا للأمطار بشكل طبيعي في موسم الرياح الموسمية رغم ظاهرة النينو التي من المقرر أن تعود بعد غياب دام ثلاث سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

ومع ذلك، قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية في تحديثها للتوقعات طويلة المدى لهذا الموسم إن معظم أجزاء البلاد ستشهد زخات مطر قليلة في يونيو المقبل، باستثناء بعض الجيوب في مناطق شبه الجزيرة مثل جنوب كارناتاكا وشمال تاميل نادو وراجستان ولاداخ .

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ الاستوائي قد بدأ بالفعل وأن هناك احتمالا بنسبة 90% لتطور ظاهرة النينو المعروفة بتأثيرها على الأمطار الموسمية في الهند.