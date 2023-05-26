فتح باب التسجيل في عمومية نقابة الأطباء العادية

فتحت النقابة العامة للأطباء فى العاشرة صباح اليوم، باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية العادية للنقابة فى انعقادها الثاني، حيث تقام فعاليات الجمعية العمومية بالقاعة الكبرى بدار الحكمة حال اكتمال النصاب القانوني بحضور 300 طبيب وطبيبة.



وتعد هذه الدعوة هي الثانية للانعقاد، حيث كان مقرراً عقدها الجمعة 12 مايو ولكن لم يكتمل النصاب المطلوب للجمعية 1000 طبيب، وعليه أعلن أمين عام الاطباء د. محمد فريد حمدي علي تأجيل انعقاد الجمعية إلى 26 مايو بسبب عدم اكتمال النصاب.



ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة.



كما تناقش عددا من البنود المضافة إلى جدول الأعمال، وهي قانون المسئولية الطبية وتأخر صدوره، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها، ومعوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة، وآليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.