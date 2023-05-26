أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه لم يرتق لمستوى التوقعات هذا الموسم، وأكد أنه ليس لديه مشكلة مع ما ذكره نجم الفريق، المصري محمد صلاح، بأن ليفربول خذل جماهيره.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أنه عقب فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي أمس الخميس، وتأكد مشاركة ليفربول في الدوري الأوروبي بدلا من دوري الأبطال، كتب اللاعب المصري الدولي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه "محطم" ولا "توجد أعذار" لعدم التواجد في المراكز الأربعة الأولى.

وكان كلوب استسلم بالفعل لعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأكد أنه كان يعتقد حتى أن الوصول للمركز الخامس غير ممكن قبل المباريات العشر المتتالية التي تفادى فيها الفريق الخسارة، والتي تضمنت تحقيق 7 انتصارات.

وقال كلوب:"كان وصفا طبيعيا لوضعه، لشعوره، وفي هذا اللحظة مباشرة عقب المباراة فهو محق، إنها ليست اللحظة الفورية التي ترسل فيها رسائل تدعو للتفاؤل".

وأضاف :"لكني رأيته في قاعة الطعام وكان يضحك. لم أعلم السبب لأنني لم أسأله، ولكنه لم يكن في حالة مزاجية سيئة. هذا كل ما في الأمر".

وتابع:"لم نقدم ما أراده الجميع، أو توقعه، ولكننا مازلنا متحدين حقا، هذا هو الأمر الطيب في كل ماحدث".

وأكد :"الحالة ليست سيئة داخل غرفة خلع الملابس. تعلمنا كيفية التعامل مع الوضع. لم ننقسم في لحظة بين المدرب والفريق، وهو شيء مساعد للغاية".

وأكمل:" منذ فترة طويلة وكان واضحا من نقطة معينة أن هذا الموسم لن يكون جيدا تاريخيا. ارتكبنا أخطاء، لم نقدم كثيرا العروض المنتظرة، ولم تكن هناك استمرارية كافية".

وأوضح :" لم نوجه أصابع الاتهام. كل هذا جيد. إذا لم تتأهل لدوري الأبطال، فإن أفضل مكان يمكنك إنهاء الدوري به هو المركز الخامس، وهذا ما فعلناه".

وأكد :" إذا سألتني قبل 10 مباريات إذا كان هذا ممكنا، كنت سأجيب بالنفي. ما فعله اللاعبون أمر جيد ولكنه ليس مثاليا. لم ننه الدوري في المركز الخامس بسبب المباريات العشر الأخيرة، أنهينا الموسم في هذا المركز لأننا كنا نفتقد للاستمرارية قبلها".