السلطات التونسية توقف أحد أبرز مهربي البشر في صفاقس

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الجمعة، إيقاف أحد أبرز مهربي البشر في مدينة صفاقس، التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، إنه جرى إيقاف المهرب بعد متابعة دقيقة ونصب كمين محكم له.

وأوضح أن العنصر الموقوف صادرة بحقه 24 محضر تفتيش من قبل السلطات الأمنية والقضائية، في قضايا أبرزها "الاتجار بالأشخاص وتكوين تشكيل بغرض اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت".

وشهدت السواحل التونسية منذ بداية العام الجاري، موجات هجرة قياسية مقارنة بالأعوام السابقة مع تواتر حوادث غرق مأساوية.

ووفق بيانات وزارة الداخلية الايطالية وصل أكثر من 24 ألف مهاجر الى السواحل الايطالية انطلاقا من السواحل التونسية منذ بداية العام وحتى يوم 2 مايو الجاري، أي بزيادة تفوق ألف في المئة مقارنة بـ2201 مهاجر خلال نفس الفترة من عام 2022.