الاتحاد الأوروبي يندد باتفاق روسي لنشر رؤوس نووية في بيلاروسيا

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، باتفاق بين موسكو ومينسك على نشر رؤوس حربية نووية روسية في بيلاروسيا.



وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هذه خطوة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد شديد الخطورة"، وفقاً لوكالة "رويترز".



ومضت روسيا، الخميس، قدما في خطتها لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا التي قال رئيسها إن الرؤوس الحربية في طريقها بالفعل. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن الخطة في مارس الماضي.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الخميس، إنه بصدد التوقيع مع مينسك على الوثائق الخاصة بإجراءات تخزين تلك الأسلحة في بيلاروسيا.



وقال بوريل إن القرار ينتهك العديد من الاتفاقيات الدولية. وأضاف "ندعو روسيا لاحترام تلك الالتزامات".



وأضاف: "نطالب السلطات في بيلاروسيا بوضع حد فوري لدعمها لحرب العدوان الروسية على أوكرانيا والعدول عن القرارات التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة وتقويض سيادة بيلاروسيا"، على حد تعبيره.



وقال إن أي محاولة "لتصعيد الموقف بدرجة أكبر سيقابلها رد فعل قوي ومنسق".