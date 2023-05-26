رئيس النواب اللبناني يدعو لجلسة مشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة مشتركة لعدد من لجان مجلس النواب في العاشرة والنصف صباح الأربعاء المقبل؛ لدراسة جدول أعمال من بندين.

ووجه بري الدعوة للجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية إلى المشاركة في الجلسة.

وتتضمن الجلسة مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام "الدخل الأساسي الشامل" (قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.