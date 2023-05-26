أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بأنه جرى التوقيع على 11 صفقة لمشروعات تجارية وتعاونية بلغت قيمتها الإجمالية 3ر10 مليار يوان (حوالي 5ر1 مليار دولار أمريكي) بين شركات صينية وأسترالية.

وتغطي المشروعات مجالات مثل الموارد، والغذاء والدواء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة قوانجشي للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

وتم توقيع الصفقات، أمس الخميس، بمعرض التجارة والاستثمار للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، الذي أقيم في كل من أستراليا ومنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي الصين لتعزيز التجارة والاستثمار بين الصين وأستراليا.

والصين وأستراليا عضوتان في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تعتبر أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم، والتي تضم أيضا الأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ، واليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) ونيوزيلندا، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2022.

وقالت سوي قوه هوا، نائبة رئيس حكومة قوانجشي، إن المنطقة تستفيد من موقعها الفريد لتعميق التعاون مع أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.