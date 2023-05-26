الاتحاد المصرفي الفرنسي: القمة العربية الأوروبية فرصة لإبراز دور البنوك في مواجهة التحديات الكبرى

أكدت مايا أتيج المديرة العامة للاتحاد المصرفي الفرنسي، أن النقاشات التي أجريت على هامش القمة المصرفية العربية الأوروبية لعام 2023، أظهرت الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في مواجهة التحديات الكبرى الحالية من بينها تغير المناخ والبيئة.

وقالت أتيج - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، على هامش القمة المصرفية العربية الأوروبية لعام 2023، التي عقدت برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - إن القمة، التي نظمها اتحاد المصارف العربية، أظهرت أيضًا أن جميع الجهات، من سلطات عامة أو أفراد مشاركين في تمويل مشاريع هادفة وواضحة للشركات والمواطنين في منطقة البحر المتوسط.

وأضافت: "نتعاون مع البنوك العربية من خلال الحوار المستمر وبحث التحديات الكبرى التي نواجهها على ضفتي البحر المتوسط وعلى نطاق أوسع"، مؤكدة التعاون والتواصل المستمر، حتى عندما تم إغلاق الحدود، وقت جائحة كورونا، تم تنظيم ندوات عبر الإنترنت حول دور البنوك في مواجهة هذه الأزمة الصحية، وحول الشمول المالي.

وتابعت أن عمليات تبادل الخبرات هذه تثبت عمل الاتحاد المصرفي الفرنسي المستمر، في أن نكون جهة فعالة ومفيدة للعملاء، ودفع الديناميكية الاقتصادية وتحقيق التقدم الاجتماعي والشفافية.

وقالت أتيج: "نحن على قناعة بأن عملنا، في جميع البلاد، يقدم مساهمة كبيرة في الحلول. يُنظر إلينا على أننا قطاع قوي، سواء كان ذلك صحيحًا أم لا، يجب أن نضع هذه القوة في خدمة القضايا الكبرى التي نواجهها حاليًا"، مؤكدة أهمية صلابة البنوك وقدرتها على تحمل الضغوط في وقت الأزمات.

وفي سياق آخر، أكدت المديرة العامة للاتحاد المصرفي الفرنسي، على دور البنوك الفرنسية في مصر، حيث تأتي في المرتبة الثالثة في قطاع البنوك الأجنبية، وفقًا لبنك التسويات الدولية، وبلغ إجمالي انكشاف البنوك 5.2 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022، بعد البنوك البريطانية (9.8 مليار دولار) والبنوك الإيطالية (7.6 مليار دولار)، بينما جاءت قبل البنوك الأمريكية (4.1 مليار دولار). كما أشارت إلى أن البنوك الفرنسية قامت بتوظيف نحو 2504 موظفين في مصر عام 2021.

وانطلقت أمس القمة المصرفية الأوروبية - العربية لعام 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي، وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون 27 دولة أوروبية وعربية من بينها مصر بمشاركة وفد رفيع المستوى يضم عددًا كبيرًا من قادة المؤسسات المصرفية من بينهم شريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر، وأحمد فؤاد خليل مدير عام بنك مصر، وعمرو الشافعي رئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي مصر، وأحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

ونظم هذه القمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مؤسسات مصرفية أوروبية منها الفيدرالية المصرفية الأوروبية، وغرفة التجارة الدولية - باريس، والاتحاد المصرفي الفرنسي.

وناقشت القمة عددًا من الموضوعات ذات أهمية، من بينها تفعيل التنمية العربية - الأوروبية المستدامة وتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي والأمن الغذائي وعدم الاستقرار المالي.