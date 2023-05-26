 الفاتيكان: إصابة البابا فرنسيس بالحمى وإنهاء جدول مواعيده اليوم - بوابة الشروق
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الفاتيكان: إصابة البابا فرنسيس بالحمى وإنهاء جدول مواعيده اليوم

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 8:21 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 8:21 م

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس أصيب بحمى، ما تسبب في إنهاء جدول مواعيده، صباح اليوم الجمعة.

وذكر الفاتيكان في بيان، أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه بسبب حالة الحمى، لم يستقبل البابا فرانسيس أي من الحضور صباح اليوم، دون الكشف عما كان من المتوقع أن يلتقي به البابا.

ولفتت القناة الإخبارية إلى أنه عادة ما يكون جمهور البابا الصباحي مخصصًا لرؤساء الدول والجمعيات ورجال الدين، منوهة بأن إصابة البابا (الذي يبلغ من العمر 86 عاما) تأتي بعد شهرين من نقله إلى المستشفى، بسبب التهاب الشعب الهوائية.


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