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رئيس مجلس الولايات الألماني تشينتشر يتوجه إلى فلسطين يوم الاثنين المقبل

هامبورج/ تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 9:53 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 9:53 م

يتوجه عمدة هامبورج ورئيس مجلس الولايات الألماني، بيتر تشينتشر، إلى إسرائيل والاراضي الفلسطينية؛ لإجراء محادثات سياسية يوم الاثنين المقبل.

وأعلن مجلس الشيوخ في ولاية هامبورج التي يتبوأ تشينتشر أيضا رئاسة حكومتها اليوم الجمعة أن سبب الزيارة، التي تستمر إلى يوم الجمعة المقبل، هو حلول الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس دولة إسرائيل.

ويتضمن برنامج الزيارة التوقف في كل من تل أبيب والقدس، حيث سيتم لقاء بين تشينتشر وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما تتناول الزيارة التعاون المشترك في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.

وفضلا عن ذلك يعتزم تشينتشر الحديث مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه داخل الأراضي الفلسطينية.

يرافق تشينتشر وفد تجاري وعلمي وتخصصات أخرى.

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