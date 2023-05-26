أول تعليق من محمد رضا بوبو على انتقاله لـ الأهلي

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خرج محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، عن صمته ليرد على أنباء توقيعه للنادي الأهلي، وانتقاله للمارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال محمد رضا بوبو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" اخًواتي وأهل بلدي وحبايب قلبي، والناس كلها الي مبسوطة طبعا، أنا لو في حاجة رسمي، وأكيد أول ناس هفرحكو والله بس".

أضاف:" لسه مفيش حاجه حصلت لسه عندي 6 ماتشات في الدوري مهمين إن الواحد يحقق الهدف إننا نلعب أفريقيا وعندنا قبل نهائي كأس رابطة وكأس مصر ومفيش أي حاجة".

أوضح:" إن شاء الله لو في حاجه رسمي أول ناس هفرحكو والله، ألف شكر علي الرسايل والفرحة إللي باينه عليكو".

أتم:" ادعولي ربنا يكرم في اللي جاي إن شاء الله والخيرة فيما اختاره الله، وأنا دلوقتي لاعب في نادي فيوتشر وده شرف كبير ليا".

وكانت عدة تقارير قد أفادت على مدار الأيام الماضية باقتراب محمد رضا بوبو من الانتقال للأهلي لتعويض رحيل حمدي فتحي المحتمل عن النادي الأهلي والرحيل للدوري القطري.