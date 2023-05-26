دبلوماسي أمريكي يبدأ زيارة إلى سلوفاكيا وبلغاريا وبلجيكا الأحد لدعم مكافحة المعلومات المضللة

يبدأ جيمس روبن، المبعوث الأمريكي الخاص ومنسق مركز التواصل العالمي في وزارة الخارجية الأمريكية، بعد غد الأحد، جولة إلى سلوفاكيا وبلغاريا وبلجيكا، تستمر 7 أيام.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يلتقي الدبلوماسي الأمريكي خلال زيارته إلى كل دولة، مسؤولي الحكومة المحلية والاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني؛ لتعزيز الدعم لمبادرات مكافحة المعلومات المضللة.

وأضافت أن روبن سيناقش كذلك الجهود المستمرة التي تبذلها روسيا والجهات الفاعلة الأخرى لنشر معلومات مضللة لتقويض الديمقراطية والأمن القومي، وكيف يمكن العمل بشكل جماعي لمواجهة التهديدات في مجال المعلومات.

وبحسب البيان، فمن المقرر أن يشارك المبعوث الأمريكي الخاص خلال زيارته سلوفاكيا في منتدى جلوبسيك 2023 في براتيسلافا، لتعزيز التنسيق الأمني الإقليمي.