الزمالك يطالب اتحاد الكرة بفتح القيد قبل البطولة العربية

طالب جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الزمالك، بفتح باب قيد اللاعبين قبل انطلاق البطولة العربية المُقرر إقامتها في السعودية، وذلك للسماح بتسجيل الصفقات الجديدة في الأبيض.

وقال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أتمنى أن يتراجع عامر حسين عن قراره بفتح باب القيد في أغسطس، لأن الزمالك سيمثل مصر في البطولة العربية يوليو المقبل".

وأضاف: "البطولة العربية قوية جدًا والزمالك يحتاج لضم لاعبين جدد والاستغناء عن آخرين، لذلك يجب فتح باب القيد قبل انطلاق البطولة".

وأتم عبدالحميد تصريحاته قائلًا: "رابطة الأندية أجلت عدة مباريات للأهلي من أجل بطولة أفريقيا، وسبق لاتحاد الكرة قيد لاعبين الساعة الخامسة فجرًا، لماذا لا تساعدوا الزمالك وهو يمثل مصر في البطولة العربية؟".

وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلن في وقتٍ سابق فتح باب القيد في شهر أغسطس القادم عقب نهاية الموسم الجاري، مما يعني عدم قيد الصفقات الجديدة للزمالك للمشاركة في البطولة العربية.