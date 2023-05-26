كينيا تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي المقبلة

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أعلن رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي اديسينا، استضافة كينيا للاجتماعات السنوية المقبلة للبنك، العام المقبل (AfDBAM 2024).

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للاجتماعات السنوية، التي عقدت بشرم الشيخ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت عنوان "حشد تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا".

وقال أديسينا، خلال حفل الختام الذي عقد بحضور القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله: "يقال لنا إن إفريقيا ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، سيكون بنك التنمية الإفريقي هو المفتاح لإطلاق العنان لإمكانات إفريقيا".

بدوره، أشاد حسن عبدالله ببنك التنمية الإفريقي، قائلا: "ضمنت مناهج إدارة المخاطر القوية والحكيمة احتفاظ بنك التنمية الإفريقي بتصنيفه AAA".