تركيا تدعم اعتراف أرمينيا وأذربيجان المتبادل بوحدة الأراضي

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شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة أن بلاده تدعم مسألة الاعتراف المتبادل بين أرمينيا وأذربيجان بوحدة أراضيهما، حسبما نقلت عنه وكالة "أنباء الأناضول" التركية.

ووصف الوزير التركي تصريحات أرمينيا وأذربيجان بشأن مسألة الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي بـ"الإيجابية".

وقال تشاووش أوغلو: "أرمينيا تعرب عن استعدادها للاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان، والتصريحات الواردة حيال مسألة الاعتراف المتبادل إيجابية، ونحن ندعمها".

وأضاف: "أذربيجان اقترحت على أرمينيا توقيع اتفاقية سلام شامل، وإذا وافقت الأخيرة فسيجري التفاوض في أقرب وقت ويتم التوقيع. وتركيا ستتخذ خطوات إيجابية بهذا الصدد".

وأكد تشاووش أوغلو أن بلاده تريد أن يتحقق السلام في المنطقة والقوقاز.

والاثنين الماضي، أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن استعداده للاعتراف بإقليم قره باغ جزءا من الأراضي الأذربيجانية.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن هناك اتجاها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس وحدة الأراضي والاعتراف المتبادل بالسيادة.