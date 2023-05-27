رائدا الفضاء السعوديان ريانة والقرني يشرعان في مهمتهما العلمية بمحطة الفضاء الدولية

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شرع رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، في مهمتهما العلمية على متن محطة الفضاء الدولية.

ويدشن الرائدان مرحلة تاريخية للمملكة في قطاع الفضاء، من خلال إجراء 14 تجربة بحثية علمية وتعليمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، أن هذه المهمة ستسهم في بناء جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.

وتتضمَّن التجارب العلمية التي سيجريها رائدا الفضاء السعوديان، ستَ تجارب في الدماغ والجهاز العصبي، بهدف دراسة تأثير بيئة الفضاء منخفضة الجاذبية وعالية الإشعاع على الدماغ والجهاز العصبي في بيئة الفضاء.

كما سيجري رائدا الفضاء ثلاث تجارب توعوية يشارك فيها 12 ألف طالب بشكل تفاعلي مع رواد الفضاء عبر الأقمار الاصطناعية، وسيتمكن الطلاب من التواصل مع رواد الفضاء السعوديين مباشرة.

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين، تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء في وقت سابق؛ بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية للمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.