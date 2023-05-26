توقيع الكشف الطبي مجانا على 1690 مواطنا خلال قافلة علاجية بدمياط

وقعت قافلة طبية نظمتها مديرية الصحة بدمياط الكشف مجانا على ألف و690 مواطنا من سكان قرية "أبوعياد" التابعة لمركز كفر سعد.

وذكر بيان أصدرته محافظة دمياط اليوم الخميس، أن القافلة استمرت ليومين (أمس واليوم) وتم تنظيمها تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتضمنت كافة التخصصات الطبية ومعملا لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقال مدير مديرية الصحة بدمياط الدكتور السيد عبدالجواد، إنه خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي المجاني على ألف و690 مواطنا، تم تحويل 19 حالة منهم لتلقي العلاج بالمستشفيات، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ3 حالات أخرى، وتم إجراء 447 تحليلا معمليا و49 كشفا بالآشعة و46 كشفا بالسونار.