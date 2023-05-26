 فيديو.. حسام موافي يكشف أسباب عدم الإحساس بضربات القلب - بوابة الشروق
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فيديو.. حسام موافي يكشف أسباب عدم الإحساس بضربات القلب


نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 9:55 م
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الإنسان لا يحس بضربات قلبه؛ لتأقلمه مع عددها وانتظامها وقوتها.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن العصبية والتوتر يؤثران على نبض القلب.

وذكر أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الطب لا يعالج أعراض وإنما أمراض ويبحث أسبابها.

وأشار إلى أن القلب له حركتين وهما الانقباض والانبساط، الأولى تعنى ارتفاع الضغط في الشريان والانبساط يعني انخفاض الضغط في الشريان.

وأكد أن الإحساس بضربات القلب يكون عندما يتسع الفارق بين البسط والمقام في الضغط، وعندما يقل الفارق يعني أن الإنسان بحالة طبيعية.


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