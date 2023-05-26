أردوغان: الأتراك سيتخذون يوم الأحد قرارا مهما لمستقبل البلد وأطفاله

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، على أهمية القرار الذي سيتخذه الأتراك، الأحد، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية من أجل مستقبل بلدهم وأطفالهم.



جاء ذلك في خطاب ألقاه على هامش ملتقى نسوي أقامه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الجمعة، في مركز إسطنبول للمؤتمرات، قبل يومين من الجولة الثانية للانتخابات.



وقال أردوغان: "الأحد القادم سنتوجه مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، وربما سنتخذ أحد أهم الخيارات في حياتنا (..) سنتخذ قرارا مهما للغاية ليس فقط بشأن أنفسنا، بل أيضا بشأن مستقبل بلدنا وأطفالنا"، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.



وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الرئاسية مرشح "تحالف الجمهور" أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.



وتقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 % من الأصوات.



من جهة أخرى، أكد الرئيس التركي أنه خلال مسيرته السياسية المستمرة منذ 40 عاما، حرص على السير والتعاون مع العنصر النسائي في العمل العام.



وتابع: "تغلبنا دائما على العقبات التي واجهتنا والهجمات التي استهدفت حياتنا بفضل دعم المرأة"، وأوضح: "أود أن أؤكد اليوم مجددا أن النساء هن أعظم أبطال مسيرتنا لخدمة الوطن والشعب".