أكد رئيس المخابرات الأوكرانية، الجنرال كيريلو بودانوف، أن الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية سيبدأ قريبا، غير أنه أوضح أن القوات الأوكرانية لا تملك المعدات اللازمة لمعركة مطولة.



وقال بودانوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي": "لا يسعني إلا أن أقول إنها ستبدأ قريبا" لافتا إلى أن هناك العديد من المدنيين "ما زالوا تحت الاحتلال الروسي".



وأضاف: "لا يمكن إضاعة الوقت بعد الآن"، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



وتابع بودانوف: "لدينا بالفعل حد أدنى من مخزونات الأسلحة والمعدات الأخرى"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لا تملك المعدات اللازمة لمعركة طويلة وستحتاج إلى معدات عسكرية كبيرة لمواصلة العملية.



ورحب بالاتفاق على تسريع توريد الأسلحة الذي تم التوصل إليه في قمة مجموعة السبع الأخيرة في مدينة هيروشيما باليابان.



وأوضح رئيس المخابرات الأوكرانية أيضا أن أوكرانيا كانت تمنع "90% من الهجمات على جيشها"، لكن الضربات الروسية على المراكز اللوجستية والقوات قيد التشكيل أضرت بخطط كييف المضادة للهجوم.



ولفت إلى أن أوكرانيا "بحاجة إلى المزيد من الأسلحة، وطائرات مقاتلة"، مضيفا: "آمل أن يكون المجتمع الدولي مستعدا حقا لدعمنا".



وأجريت المقابلة مع بودانوف في 19 مايو، وسط تكهنات وعدم يقين، آنذاك، بشأن توقيت الهجوم المضاد لأوكرانيا، مدفوعا جزئيا برسائل غامضة من كييف.



ومن جهة أخرى، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك لقناة "راي 1" التلفزيونية الإيطالية، مؤخرا، إن الهجوم قد بدأ بالفعل، مضيفا أن "الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام".



وبشكل منفصل، قال دينيس كابوستين، وهو قائد فيلق المتطوعين الروسي المناهض للكرملين، والذي شن هجوما على منطقة بيلجورود أوبلاست الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إن مجموعته ستشن المزيد من التوغلات على الأراضي الروسية.



ويبحث المسئولون الأمريكيون في التقارير التي تفيد بأن الميليشيا استخدمت معدات عسكرية أمريكية الصنع، في حين تنفي أوكرانيا وجود أي علاقات معها.