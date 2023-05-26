مشاهير يهود يدعمون وزيرة ألمانية عقب جدل بشأن معاداة السامية

أعلن مشاهير يهود في الدول الناطقة بالألمانية، وغيرها، دعمهم لوزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت، اليوم الجمعة، بعد صيحات الاستهجان التي قاطعت خطابها أمام فعالية يهودية في مدينة فرانكفورت.

وجاء في خطاب بعنوان "ليس باسمنا"، يحمل توقيع 50 شخصية يهودية رائدة، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن السيرة السياسية لكلاوديا روت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك التزامها مدى الحياة بمعارضة معاداة السامية والعنصرية".

ولدى دعوتها إلى إلقاء كلمة في مسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية في 19 مايو الجاري، ردد أشخاص من الحضور صيحات مرتفعة للتغطية على صوتها، معربين عن غضبهم إزاء دورها في جدل بشأن معاداة السامية خلال معرض "دوكومنتا" للفن الحديث أقيم بمدينة كاسل الألمانية العام الماضي.

وجاء في الخطاب الذي نشر اليوم: "الاحتجاج شئ، والصراخ للتغطية على حديث لضيف مدعو شئ آخر".