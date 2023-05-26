«نيورالينك» الأمريكية تحصل على موافقة لإجراء تجارب سريرية على البشر

ذكرت شركة "نيورالينك كورب" الأمريكية المتخصصة في تقنيات زرع المخ البشري، والتي أسسها إيلون ماسك، أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء تجارب سريرية على البشر.

وأضافت الشركة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "هذا هو نتيجة العمل المذهل من قبل فريق شركة "نيورالينك"، بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وتمثل أول خطوة مهمة ستسمح يوما ما لتقنيتنا بأن تساعد الكثير من الأشخاص"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ولم ترد إدارة الغذاء والدواء والأمريكية ولا شركة "نيورالينك" على الفور على طلبات للتعليق.

وتطور الشركة الناشئة، التي أسسها ماسك، جهازا صغيرا، يربط الدماغ بجهاز كمبيوتر، ويتألف من أسلاك بها قطب كهربائي.

وقالت كريستين ويل، المسؤولة السابقة في إدارة "الغذاء والدواء الأمريكية" والأستاذة المشاركة في جراحة المخ والأعصاب وعلم وظائف الأعضاء في جامعة "كولورادو" إن الموافقة "اتفاق كبير حقا".

وأضافت "يمكنهم البدء في تجارب على البشر، مما يعني أنهم اجتازوا اختبار السلامة ما قبل التجارب السريرية.