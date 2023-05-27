البوندستاج الألماني يمد مهمة الجيش في مالي وكوسوفو

قررت الأغلبية البرلمانية بالبوندستاج الألماني، اليوم الجمعة، تمديد مهمة الجيش الألماني في مالي.

ووافق البرلمان على سحب 1400 جندي ألماني في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من مايو 2024.

ويشار إلى أن الجيش الألماني قد شارك في مهمة مينوسما للخوذات الزرقاء لمدة عشر سنوات؛ لتحقيق الاستقرار في مالي، لكن المجلس العسكري الحاكم في مالي عرقل المهمة مؤخرا بشكل كبير، حيث رفض المجلس منح تصاريح لطائرة استطلاع بدون طيار من طراز (هيرون)، التي يديرها الألمان نيابة عن الأمم المتحدة.

وفي السياق، وافق البوندستاج على تمديد مهمة الجيش الألماني في كوسوفو لعام آخر، كجزء من المهمة الدولية، التي من المفترض أن تضمن العمل على استقرار دولة البلقان.