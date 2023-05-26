الجزائر تفوز بـ3 مقاعد في انتخابات منظمة العمل العربية

فازت الجزائر بثلاثة مقاعد، في انتخابات الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية، والتي تم إجراؤها بالقاهرة.

وأوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه الانتخابات التي جرت خلال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، التي تحتضنها القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو الجاري، أسفرت عن فوز ممثلي الجزائر بعدة مقاعد في مختلف الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية، وذلك للفترة (2023-2025).

وأضافت الوزارة أنه تم انتخاب كل من رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة عضوًا أصيلا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق أرباب العمل، وممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي عضوًا أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق العمال، كما تم اختيار ممثل الحكومة الجزائرية بوعلام عيساوي، عضوًا أصيلا في لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي.

وفي سياق متصل، قدمت الجزائر دعوة رسمية لمنظمة العمل العربية؛ لاستضافة اجتماع مجلس إدارتها في دورته الـ 99.